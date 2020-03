Ako národ slovenský krajčírky zachránili.

COVID - 19 prevrátil hodnoty Slovákov a to doslova. V dobrom aj v zlom. Na jednej strane stmeľuje rodiny - sedíme doma a hráme žolíka a Človeče nehnevaj sa, preukazujeme si navzájom drobné láskavosti a toľko Slovákov

a tak rýchlo ako uzatvorenie hraníc by späť na Slovensko nepritiahli žiadne subvencie ani iné ekonomické opatrenie vlády.

Na druhej strane sa v supermarkete bijeme o posledný kus toaletného papiera a padlo už niekoľko návrhov označovať domy a byty ľudí v karanténe. Odtiaľ už nie je príliš ďaleko k označovaniu ľudí, ktorí by si išli do lekárne či potravín nakúpiť. V dejinách už jedno takéto označovanie bolo a nedopadlo to celé moc dobre, takže neodporúčam.

Ale nie o tom má byť tento blog. Tento blog je o tom, že každý robí čo môže a snaží sa vydať zo seba čo najviac. Samozrejme sú aj výnimky z tohoto pravidla - hyeny, ktoré zneužívajú situáciu a ktoré každý normálny človek celkom správne odsúdi - výrastkovia vylúpia sanitku, ďalší sa pod zámienkou merania teploty votrie k staršiemu človeku a namiesto toho, aby mu pomohol, ešte ho okradne a takýchto príkladov bude zrejme viac.

99% ľudí robí čo má a ešte aj niečo navyše. Vláda ( tá stará aj nová ) zasadá v krízovom štábe, informuje občanov a zháňa rúška, respirátory a ďalšie nevyhnutné veci. Lekári a zdravotnícky personál vyšetrujú a ošetrujú, učitelia učia deti prostredníctvom internetu, pracovníci v potravinárstve a predavači v potravinách nás zásobujú potravinami. Policajti asistujú pri vyplácaní sociálnych dávok, vojaci rozdávajú informačné letáky na hraniciach, dobrovoľníci nosia nákupy starším občanom. Všetkým a každému z nich osobitne patrí veľká vďaka a za ich úsilie im my ostatní ďakujeme - počnúc pani prezidentkou v televízii.

Ja by som ale chcela vyzdvihnúť ženy, ktorým sa zrejme nikdy nikto nepoďakuje, ale sú to ony, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou ochránia Slovákov. Na každom autobuse či predajni dnes nájdete zákaz vstupu bez rúška, neodporúča sa ani vychádzať von z domu bez neho, ale ochranné rúško ( či ústenku ako sa vraj odborne nazývajú ) dnes v lekárňach nedostanete, ani keď obeháte svoj aj päť susedných okresov. Vláda objednala rúška pre najohrozenejšie skupiny obyvateľstva v Zornici a tak je to aj správne, ale do voľného predaja sa zrejme tak skoro nedostanú. Zato už týždeň každá žienka, ktorá má doma šijací stroj, podnikavo šije rúška doma buď len tak pre rodinu a známych, alebo aj cez fejsbuk na predaj a tak sme predsa len rúškami zásobení a chránení. Ako vtipne poznamenala moja známa, keď sme sa boli vonku prejsť a prechádzali sme aj popred kasárne, Slovensko nezachránia vojaci so zbraňami, ale šikovné krajčírky s ihlami a niťami. Ďakujeme.