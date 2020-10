Čínska terakotová armáda v Trebišove.

Trebišovskému múzeu sa opäť podaril dobrý ťah. Od 1.10.2020 do konca januára 2021 majú jeho návštevníci možnosť pozrieť si vo výstavnej sieni čínskych terakotových bojovníkov.

Keďže som bola zvedavá, vybrali sme sa s kamarátkami na výstavu. Najprv sme si pozreli film o histórii Číny. V Číne bolo dobrým zvykom, že keď zomrel cisár, pochovali spolu s ním aj jeho manželky a celý dvor. Všetkým úradníkom bola podaná šálka čaju s arzénom a to či ho chceli vypiť, alebo aj nie. Väčšina nechcela, ale takto si starovekí Číňania zrejme riešili politické spory, nový cisár si mohol do akejkoľvek funkcie dosadiť koho chcel. Cisár Š-chuang Ti spojil 7 kráľovstiev do veľkej Číny a zrejme to bolo skôr ohňom a mečom ako mierovými dohodami. Po vojne sa začal ukazovať nedostatok ľudí. Preto sa cisár rozhodol, že nebude kopírovať svojich predchodcov a vymyslí niečo nové. Aj vymyslel. Objednal si 8000 hlinených vojakov na stráženie svojej hrobky. Čo je pozoruhodné, ani jeden z vojakov sa nepodobá na druhého. Čo dokázali v 3. storočí pred Kristom vyrobiť, to dokázala zdokumentovať až moderná veda. Softvér na porovnávanie tvárí na letiskách zdokladoval, že ani jedna z 8000 tvárí nie je úplne rovnaká.

Po filme sme sa pustili prehliadky v smere šípok. Videli sme hlinené sochy pešiakov, lukostrelcov, koní... Každá socha ( aj s podstavcom ) je údajne 1,80 m vysoká a váži 140 kg. Kto neverí, nech sa príde pozrieť do Trebišova.